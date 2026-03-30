2013年から7年間チェルシーでプレイしてきた元ブラジル代表FWウィリアンは、2020年に同じイングランドのアーセナルへ移籍することを決めた。この決定は驚きだったが、なぜウィリアンは当時チェルシーを離れたのか。『HBO Max』のインタビューにて、ウィリアンはチェルシーに3年契約を提示してほしかったと語っている。「3年契約を望んでいたけど、チェルシーは2年契約しか提示してこなかった。だから契約を更新しなかったんだ。そ