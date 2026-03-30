2026W杯へ不安な結果だ。開催国としてW杯を迎えるアメリカ代表は、29日に行われた親善試合でベルギー代表に2-5で敗れた。昨年10月にはオーストラリア（2-1）、11月にはパラグアイ（2-1）、ウルグアイ（5-1）と親善試合3連勝を果たしていたが、その良いムードはベルギー戦の完敗でまた崩れてしまった。『The Athletic』は「W杯前の大失敗」、『CBS Sports』は「見ていて不快なパフォーマンス。悲しい現実を露呈した」と批判。この状