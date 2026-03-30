女優の戸田恵梨香が３０日までにＳＮＳを更新。２９日の放送で最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）で、共に夫婦役を演じた俳優・鈴木亮平とのツーショットを披露した。自身のインスタグラムに「リブート最後までご覧いただきありがとうございましたみんなが本気でぶつかりあった愛情溢れるこの作品に参加する事ができて幸せでした」と記して投稿。また２９日に４３歳の誕生日を迎えた鈴木亮平に対