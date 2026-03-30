CAF（アフリカサッカー連盟）の事務総長を務めるヴェロン・モセンゴ・オンバ氏が退任を発表した。29日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。CAFでは今月17日、2025年12月から2026年1月にかけて開催されたアフリカネイションズカップ2025（AFCON2025）の決勝戦であるセネガル代表vsモロッコ代表に関して、試合結果の変更を発表。優勝したセネガル代表が試合途中に放棄したと判断し、3−0でモロッコ代表の勝利とする決定を下