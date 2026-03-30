日本テレビは30日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、今月いっぱいで同局を退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）にエールを送った。2018年に入社し、1年目から「世界まる見え！テレビ特捜部」の進行を担当。「スッキリ」のサブ司会や「シューイチ」の司会など、朝の情報番組でも活躍。バラエティー番組内で完成度の高いコスプレ姿を披露することもあり、お茶の間に親しまれてきた。福田博之社長は岩田アナを「当社の