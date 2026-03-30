日本テレビが３０日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を独占配信した「Ｎｅｔｆｌｉｘ」と連携し、中継制作を受託したことなどに言及した。同局の福田博之社長は、ベスト８敗退となった侍ジャパンについて「まずは監督や選手、コーチ、スタッフの皆さま、そしてプロ野球のファンの皆さん、お疲れさまでした。連覇とはなりませんでしたが、野球のおもしろさを改めて