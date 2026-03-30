日本サッカー協会（JFA）は30日、女子ナショナルチームダイレクターに佐々木則夫氏が就任することを発表した。女子ナショナルチームダイレクターは、新設された役職。佐々木氏は、2021年からJFAの女子委員長を務めていたが、29日に発表された新体制では退任が決定し、今泉守正氏が女子委員長に就任していた。佐々木氏は山形県出身で、NTT関東サッカー部（現：RB大宮アルディージャ）のコーチや監督を務めたほか、大宮のJリー