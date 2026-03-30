バレーボール女子日本代表でイタリア１部リーグセリアＡのノバラでプレーする石川真佑が３０日、シーズンを終えて、成田空港に帰国した。ー３季目を振り返って。「シーズン入る前に今までの２年よりも良いシーズンを過ごしたかったが、リーグだったり、チャンピオンズリーグだったり、そういったところであとちょっとのところで先につなげることができず負けてしまった。悔しさが残るシーズンだった」―代表活動は。「代表