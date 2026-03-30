イングランド代表MFジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）が、ホームのファンからブーイングを受けたDFベン・ホワイト（アーセナル）を擁護した。28日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。FIFAワールドカップカタール2022以来約3年半ぶりにイングランド代表に招集されたホワイトは、27日に行われたウルグアイ代表戦に69分から途中出場を果たすと、81分にはコーナーキックの流れから最後に押し込んで通算5試合目に