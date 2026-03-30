Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ライブでサビをお客さんに歌ってもらうことについて語った。MCの林修が「桜井和寿ライブあるある」として、「お客さんにサビを歌わせがち」と指摘。「自覚はお持ちでしょうか？」と聞かれると桜井は「はい…」と答えた。そして林は、「特に『innocent world』においては、ほぼ100％の確率でサビをお客さんに歌ってもらっていたというこ