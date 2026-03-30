女優満島ひかり（40）と結婚を発表したモデル浅野啓介（32）も30日、公式SNSで結婚を報告した。満島が発表したものと文面は同じだが、「浅野啓介と満島ひかりさんは」と、相手方にさん付けする呼び方にした。黄色のチューリップの写真もアップしている。所属するモデル事務所などによると、浅野は1994年3月25日生まれ、札幌出身で身長180センチ。ニューヨークでの活動歴もある。フォトグラファーとしても活動。インスタグラムにはS