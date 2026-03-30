Ｆ１レッドブルの４連覇王者マックス・フェルスタッペン（２８）が、今季限りで引退する意思を明言し、Ｆ１引退後は指導者転身を含め複数の選択肢があることを明らかにした。日本グランプリ（ＧＰ）後、英放送局「ＢＢＣ」に対してかねて不満を抱いている今季から始まった規則変更について「フォーミュラ全体を楽しめていない」と語った上で、「それは今シーズン終了後に引退するという意味か」と直球質問を投げかけられると「