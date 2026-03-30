女優の満島ひかり（４０）が３０日、インスタグラムを更新。モデルの浅野啓介（３２）との再婚と妊娠を発表した。２人は連名で「皆さまへ」と切り出し文書を投稿。「こんにちは本日はご報告があります浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と伝えた上で「そしてお腹の中には新しい命が宿っております」と発表した。また「周りからの協力や温かな気持ちをいただきいまは心身の健康をいち