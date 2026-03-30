【モデルプレス＝2026/03/30】女優の満島ひかりとモデルの浅野啓介が、双方のSNSを通じて結婚したことを発表。ここでは、浅野の経歴をまとめる。【写真】満島ひかりが結婚したイケメンモデル◆浅野啓介、モデルとして活動浅野は、1994年3月生まれ、北海道・札幌出身。モデルとしてキャリアをスタートさせ、ニューヨークと日本を拠点に精力的に活動。世界的なモデルエージェンシー「NEXT Model Management」に所属し、数々のキャン