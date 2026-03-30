株式会社B級グルメ研究所は、同社が運営する「ステーキロッヂ」および「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ」において、2026年4月4日（土）から「クーポン復活祭」を実施する。【画像】期限切れクーポンで無料になるトッピング各種はこちら同キャンペーンでは、期限切れのクーポン券を店舗に持参すると、トッピング1品またはソフトドリンク1杯が無料で提供される。対象となるクーポンは同店発行のものに限らず、スーパーやドラッグストア