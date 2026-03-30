30日午前、福岡県苅田町の県道で車3台が絡む事故があり、男性1人が意識不明の状態で病院に運ばれました。 警察によりますと午前10時前、福岡県苅田町与原の県道で、乗用車と対向車線の大型トラックが衝突しました。その後、乗用車は大型トラックの後ろを走っていた大型ダンプカーともぶつかり、停止したということです。乗用車を運転していた男性が意識不明の状態で病院に運ばれ、治療を受けています。その後の警察の調べ