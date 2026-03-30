匿名・流動型犯罪グループ、「トクリュウ」による犯罪が後を絶たない中、警視庁は「トクリュウ」との深い関係があるとみている暴力団「幸平一家」の取り締まりを一層強化することを明らかにしました。警視庁・筒井洋樹警視総監「このたび4月1日から特別対策本部の長を副総監に格上げし、全部門をあげて取り組みを一層強力に推進することといたしました」警視庁は、指定暴力団住吉会傘下組織の「幸平一家」への対策を強化し、来月1