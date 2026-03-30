中国大使館に侵入したとして自衛官の男が逮捕された事件を受け、警察庁は、外国公館を管轄する都道府県警の幹部に対策強化を指示しました。警察庁・楠芳伸長官「在京中国大使館については平素から警視庁が24時間体制で所要の警戒警備を行っているところであり、こうした中、同大使館の敷地内への侵入時案が発生したことは遺憾であり、あってはならないことであります」東京・港区の中国大使館に侵入したとして自衛官の男が逮捕され