プロボクシングWBA世界スーパーライト級4位・平岡アンディ（29＝大橋）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、大橋ジムから移籍することを報告した。「この度、大橋ボクシングジムを離れることになりました。大橋会長と話し合いの上での決断です。現時点で次の所属先は決まっていません。ただ、ひとつだけ変わらないことがあります。これからも世界と戦い続けます。まだまだ自分には伸びしろがあると思っていますし、必ず