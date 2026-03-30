◇MLB アストロズ 9-7 エンゼルス(日本時間30日、ダイキン・パーク)日本時間30日にアストロズの本拠地で行われたエンゼルス戦で、メジャー初登板を迎えた今井達也投手。2回と2/3を投げ、ヒットは3本に抑えるも4つの四球を与えるなど、4失点のマウンドとなりました。初回は先頭から四球を許した今井投手。しかしマイク・トラウト選手や4番のホルヘ・ソレア選手からは三振を奪うなど、無失点の立ち上がりとします。2回には2者連続で