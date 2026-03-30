歌手の和田アキ子（75）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。夫への思いを語った。今回は、MCを務めるTBS系「アッコにおまかせ!」が同日最終回を迎えたことを受け、親交の深いスタッフやタレントからメッセージが。さらに、夫からはサプライズで手紙が届き、MCの俳優・山崎育三郎が代読した。和田は「泣かすでしょう？こういう人なの。色んなこと思い出して…。プロとして本当に申し訳ない