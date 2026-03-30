松中打撃統括コーチ（右手前）から指導を受ける中日・サノー（左から2人目）＝バンテリンドーム広島との開幕3連戦で無安打に終わった中日の新戦力サノーが30日、休日を返上してバンテリンドームナゴヤで打撃練習を行った。「3試合で思うような結果が出なかった。練習しかない」とバットを振り込んだ。米大リーグ通算164本塁打を誇り、オープン戦は4本の柵越えと長打力を発揮。ただ開幕後はまだ快音が聞こえず、チームの3連敗の