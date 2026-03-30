◇フェザー級阿部麗也(KG大和)＜10回戦＞下町俊貴(グリーンツダ)（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）のビッグマッチが行われる5月2日の東京ドーム興行のアンダーカードの会見が30日、横浜市内のホテルで開かれ、フェザー級ノンタイトル戦で対戦する元日本＆元WBOアジア・パシフィック同級王者・阿部麗也（33＝KG大和、28勝1