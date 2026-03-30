現在の生活リズムでは、時々夜更かしすることは避けられないかもしれない。ここでは医師が勧める夜更かしの健康へのリスクを抑える三つのポイントを紹介していこう。すぐに睡眠補充を夜更かしすると、脳が興奮状態になり、寝付けなくなってしまう人もいる。それでも、ベッドに横になるだけで、代謝が低下し、体が疲弊してしまうことを避けることができる。夜更かしした後にシャワーを浴びれば、疲れを癒すことができるほか、すぐに