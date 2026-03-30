飼い主が亡くなった後、ゴミに埋もれた家に取り残されていた老犬2頭が保護された…。現場の壮絶な状況とともに、動物を飼う責任の重さを訴える投稿が注目を集めている。【写真】コタツの中から顔を出す犬…唯一の居場所だった投稿したのは、保護団体「特定非営利活動法人DOG BASE」（兵庫県）。淡路市を拠点に、保護犬・保護猫のレスキューや譲渡活動を行っている。「ゴミの中に映る犬たち」急きょレスキューへ今回保護されたのは