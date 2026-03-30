中国のロボットメーカー、宇樹科技（ユニツリー）は、このほど開催された2026中国名品初出展シーズンおよび「First in Shanghai」イベントで、アジア初のエンボディドAI体験館を5月末に上海静安久光百貨店にオープンすると発表しました。店舗面積は100平方メートルを超え、没入型の顧客体験センターを設置し、最先端のエンボディドAI技術を通じて技術と人々との距離を縮め、都市生活シーンへのロボット関連技術の進出を後押しする