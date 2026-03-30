日々の道具や表現の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、特定の要望を申し出る時の言葉や公の組織が事業を行うことを指す表現など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。つ□□り□□すと□□いヒント：勉強や