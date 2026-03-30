EXITりんたろー。は「2台持ち」でイケオジを目指す!?お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんが、2026年3月11日に更新した自身のYouTubeチャンネル「りんたろー。のイケおじチャンネル。で、2台持ちしている自身の愛車について紹介しました。動画の冒頭、「僕はイケオジを目指してる」と口にしたりんたろー。さん。そんな彼が紹介した愛車の1台目は、メルセデス・ベンツの高級SUVである「Gクラス（通称：ゲレンデヴァーゲン）