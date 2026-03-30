Image: 株式会社MONOGATARI この記事は2026年2月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレスが当たり前になった昨今ですが、保険証や免許証、キャッシュカードやクレジットカードなどなど……結局、財布的な“何か”を持ち歩かざるを得ないのが現実。そんな日常にそっと寄り添ってくれそうなのが、オランダ生