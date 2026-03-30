「アメリカンフットボールじゃない！」現地３月29日にアメリカで行なわれた国際親善試合のコロンビア戦で、フランス代表のディディエ・デシャン監督が激怒する一幕があった。フランスメディア『RMC Sport』は、「コロンビア対フランス『アメフトじゃない！』、オリーセへのタックルにデシャン監督が憤怒」と見出しを打ち、指揮官の怒りを伝えている。３月シリーズでフランスは、ブラジルに２−１で勝利し、続くコロンビア戦