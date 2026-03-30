女性７人組アイドルグループのＣＡＮＤＹＴＵＮＥが３０日、都内で行われた持ち帰り弁当「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に登場した。ＣＡＮＤＹＴＵＮＥは４月１日から「ほっともっと×ＣＡＮＤＹＴＵＮＥアジアフェア！焼肉ビビンバ」篇に出演する。この日は社名にちなんで「ほっとあんしんできる瞬間」についてトーク。南なつ（２５）は「ライブの直前にみんなで円陣するんですけど、みんなで手を組んでみんなの顔を