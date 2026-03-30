日本テレビは30日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）の「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）復帰の可能性について言及。また、同番組内で松本が出演している美容外科「高須クリニック」のCMを放送した経緯を明かした。同番組をめぐっては1日、美容外科「高須クリニック」のCMが放送され、同CMで松本が出演。2年ぶりの地上波“復帰”となり、大きな