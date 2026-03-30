イラン出身で、日本で俳優や司会、慈善活動にも積極的に取り組む、サヘル・ローズさんが、東京・渋谷での映画イベントで、戦争や外国人排斥についての考えを語りました。東京や大阪で行われている「TBSドキュメンタリー映画祭」で上映されている『死刑宣告の女性弁護士 アフガンからの脱出』のゲストとして舞台に立ったサヘル・ローズさん。イラン・イラク戦争に巻き込まれ、戦争孤児になった経験を持ちます。現在のイラクを