女性７人組アイドルグループのＣＡＮＤＹＴＵＮＥが３０日、都内で行われた持ち帰り弁当「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に登場した。４月１日から放送される新ＣＭ「ほっともっと×ＣＡＮＤＹＴＵＮＥアジアフェア！焼肉ビビンバ」篇に出演した７人は、新ＣＭ楽曲「ＨＯＴ！ＳＣＯＯＰ！」を初披露。立花琴未（２３）は「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥをもっともっと好きになってほしいなという思いが込められている。一緒にまぜ