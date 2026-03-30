日本テレビは30日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）の独占放送となったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。WBCは日本時間18日、米国とベネズエラの決勝戦が行われ、ベネズエラが初の世界一に輝いた。日本（侍ジャパン）はベスト8で敗退した。同大会は地上波放送はなく、Netflixの独占放送に。地上波放送がなかったことでも話題となった。日テレ