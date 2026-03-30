キャスターの滝川クリステルが２９日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。交際が極秘だったことから、結婚式の打ち合わせで信じられない行動を取っていたことを明かした。滝川は１９年８月に総理官邸で現防衛大臣小泉進次郎議員との結婚を発表。それまでは絶対に交際が漏れないように、デートはすべて滝川の自宅。一切外には出なかったという。だが妊娠し、結婚も決まったことから結婚式の準備も始めることに。滝川が結