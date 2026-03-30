日本テレビは30日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、同局の女性プロデューサーがデビュー前の男性アイドルをプライベートで私的な飲み会に呼び出した不適切行為を否定した。一部報道で、同局女性プロデューサーがデビュー前の男性アイドルを私的な飲み会に呼び出し、アイドル側から抗議を受けて人事異動があったと報じられた。福田博之社長は「そういう事実はありません」と否定した。