巨人ＯＢの緒方耕一氏が３０日、自身のインスタグラムを更新。「一昨日は仕事を終えておじサマ友達のＢｉｒｔｈｄａｙＰａｒｔｙ祝いに行ってきました〜」と記し、仲間との２ショット写真などを投稿した。「毎年恒例の笑い溢れる楽しい集まりです」と説明した会で、緒方氏はプロレスラーの藤波辰爾、自転車世界選手権スプリントＶ１０の中野浩一氏、ボクシング元世界王者の内山高志氏らそうそうたるメンバーと２ショット