超高齢社会を迎え、「人生100年時代」といわれる現代。だからこそ、考えだしたら不安でたまらない、家族や自分の老後の生活。各分野のスペシャリストが、そんなあなたの不安にそっと寄り添います。今回のお悩み／健康もの忘れが多くなり、うっかりミスが激増。いつか重大なミスをしないか心配です。50代になってから、人の名前が出てこなかったり、新しいことが覚えづらくなってきました。ちょっとしたもの忘れなら笑い話ですむの