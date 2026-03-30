リンクをコピーする

アジア株「TACO」支えに下げ渋る、トランプ「イランが米の要求に屈した」主張 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 24709.15（-242.73-0.97%） 中国上海総合指数 3922.72（+9.00+0.23%） 台湾加権指数 32670.05（-442.54-1.34%） 韓国総合株価指数 5274.19（-164.68-3.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8451.00（-65.28-0.77%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 72757.94（-825.28-1.12%） ア