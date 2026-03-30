米株先物ダウ上昇に転じる、トランプ「イラン合意あり得ると思う」 東京時間14:20現在 ダウ平均先物JUN 26月限45435.00（+11.00+0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6419.50（+7.25+0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23355.75（+27.25+0.12%） ダウ先物は上昇に転じている。 トランプ米大統領は米国が提示した15項目のほとんどをイラン側が受け入れたと主張。ただ、内容については言及していない。イ