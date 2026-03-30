東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イラン国会議長「地上部隊派遣なら米軍兵士を焼き殺す」宣言 我々は米軍が地上に上陸するのを待ち構えている、ミサイル配備済み 米国防総省がイランでの数週間にわたる「地上作戦」を準備中 フーシ派が中東戦争に参戦、米イスラエルの攻撃が停止するまで継続