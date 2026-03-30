村上宗隆（c）SANKEI ＜3月29日(日本時間30日)ミルウォーキー・ブリュワーズ対シカゴ・ホワイトソックス＠アメリカンファミリー・フィールド＞ ホワイトソックス・村上宗隆内野手(26)が、日本人初となる開幕から3試合連続本塁打を放った。「2番・一塁」で先発出場すると、2回2死走者なしの場面で右中間へ3号ソロを運んだ。 試合はホワイトソックスが7対9で敗れ、開幕3連敗となった。 初回の第