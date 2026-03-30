タケノコを食べる福宝。（２月７日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都3月30日】中国四川省にあるジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地でこのほど、パンダの「福宝（フーバオ）」がタケノコを食べる様子が撮影された。福宝は2020年7月20日に韓国で初めて誕生したパンダ。父「楽宝（ロバオ）」と母「愛宝（アイバオ）」の最初の子で、24年に中国へ返還された。