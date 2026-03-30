女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日スタート）のインスタグラムが30日までに更新され、見上のクランクイン日のオフショットを公開した。同番組は「第1回の放送をご覧いただき、ありがとうございました。これから約半年、見守っていただけると嬉しいです」とした上で、「主人公・一ノ瀬りん役 #見上愛 さん。クランクインの日のオフショット。天気があやしい1日でしたが、