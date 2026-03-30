道化師姿で病院などを慰問する「ホスピタル・クラウン」として、２０年以上にわたって子どもたちを励ましてきた名古屋市守山区の梶原輝夫さん（８８）が２月に亡くなった。大柄な体格ながら、ひょうきんなメイクと動きで「ずっこけ役」を演じ、国内外で人気を集めた。ＮＰＯ法人「日本ホスピタル・クラウン協会」（名古屋市）は「日本一のクラウン」と梶原さんをしのび、来月の定例公演で追悼する予定だ。（中部支社高貝丈滋）