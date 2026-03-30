日本新聞協会は30日、新聞やインターネットといったメディアへの読者の接触状況を調べる「新聞オーディエンス調査365」の2月分の結果を発表した。8日に投開票があった衆院選や、ミラノ・コルティナ冬季五輪の報道に高い関心が集まった。新聞記事が最も読まれたのは9日。自民党が圧勝した衆院選結果に関心が寄せられた。五輪で、スノーボード男子ビッグエアの木村葵来選手ら3人がメダルを獲得したニュースも注目を集めた。2番目