韓国の人気俳優チョ・ジョンソクが１人で２役を熱演した映画「ＰＩＬＯＴ-人生のリフライト-」が、４月３日より日本公開される。本作は、韓国で観客動員数４７０万人を超える異例のメガヒットを記録したコメディー映画。主演は、ドラマ「賢い医師生活」シリーズや映画「ＥＸＩＴイグジット」で日本でも絶大な人気を誇るチョ・ジョンソクが務め、圧倒的な演技が高く評価され韓国で最も権威ある「第６１回百想（ペクサン）