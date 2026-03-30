藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。同番組の1時間スペシャルが、3月29日（日）に放送された。ゲストには、小泉進次郎防衛大臣の妻で2児の母である滝川クリステルが登場。義父である小泉純一郎元首相と子どもたちとの微笑ましいエピソードを明かし、MC陣が衝撃を受けていた。【映像】“じぃじ”小泉純一郎元首相の初孫対面シーンを初公開！今回はゲストに滝川を招き、大臣の妻ならではの