【第14話】 3月29日 公開 第14話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月29日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第14話「泥棒と風俗嬢のバッグ」をヤンマガWebで公開した。 第14話では、ノカゼのバッグを「怪盗トゥルース」を名乗る男が持ち逃げする。なんとか彼を確保したノカゼは、彼の“真実”を暴いていくのだが……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなト